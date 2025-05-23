شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مراسم تتويج سيدات الأهلى ببطولة كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الكرة النسائية بنادى الأهلى فوزا صعبا على أمام وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية، بعد الاتجاه إلى أشواط إضافية بعد التعادل السلبى في الوقت الأصلى.



تتويج الأهلى



لاعبات الأهلى ترفع الكأس



لاعبات الأهلى مع الكأس

تتويج سيدات الأهلى ببطولة كأس مصر

أحرزت أشرقت عادل هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 107 من الشوط الإضافى الثانى بعد تمريرة رائعة من لولو ناصر لتنفرد أشرقت وتضع الكرة في شباك وادى دجلة لتعلن لتقدم الأهلى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، يتوج فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى بأول بطولة في تاريخه، والذى تم إنشاؤه هذا الموسم بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بتواجد فرق للكرة النسائية.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى فى بطولة دورى الكرة النسائية التى شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالى.



احتفالات وفرحة بالتتويج



احتفالات وفرحة لاعبى الأهلى



فرحة التتويج