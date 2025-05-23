شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدات عودة المعارين للأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مع إقتراب الموسم الكروي المصري من نهايته، يترقب اللاعبين المُعارين من الأهلي للأندية المختلفة موقفهم النهائي من العودة للقلعة الحمراء أو البقاء في رحلة الإعارة خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودتهم.

من أهم المُعارين في الأهلي ، حالياً ، أحمد عبد القادر "قطر القطري" ، والمالي آليو ديانج "الخلود السعودي" ومحمد الضاوي كريستو "الصفاقسي التونسي" بجانب مصطفى سعد ميسي "زد".

ورغم أن الأهلي لم يعلن موقفه النهائي من هؤلاء المُعارين إلا أن النية داخل القلعة الحمراء تتجه لعدم عودة أياً من هذا الرباعي لعدم حاجة الفريق لجهوده ، ويبحث النادي الأهلي مع اللاعبين المُعارين ووكلاؤهم موقفهم سواء بالبقاء في رحلة الإعارة أو البيع النهائي حسب رؤية وظروف كل لاعب وموقف الأهلي منه.

إدارة الأهلي كانت تدرس إعادة ديانج لكنها تراجعت عن الفكرة بسبب "الزحمة" التي يعاني منها الفريق في خط الوسط بعد ضم النجم التونسي محمد علي بن رمضان من الدوري المجري.