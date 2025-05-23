شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هنا جودة ترتدي نوط الامتياز من رئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة صورة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد حصولها على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية

وتظهر اللاعبة فى الصورة وهى ترتدي نوط الامتياز ، كما نشرت صورة الشهادة التى حصلت عليها.

كانت هنا جودة نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل:"

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى

إلى اللاعبة هنا أيمن حسين محمد

تقديرا لادائها الملحوظ وجهدها المميز

تحريرا بالقصر الجمهوري بالقاهرة

يذكر ان هنا جودة شاركت فى منافسات بطولة العالم التى تقيمت بالدوحة فى الفترة من 17 الى 21 مايو.



هنا جودة (2)