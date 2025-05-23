شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: نثق فى أيمن الرمادى لقيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يثق في الجهاز الفني ولاعبي الفريق بشكل كبير من أجل تحقيق بطولة كأس مصر هذا الموسم.

وأشار المندوه في تصريحات للمركز الاعلامي ، إلى أن إدارة النادي توفر كل الدعم للجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي، وهناك تنسيق مستمر لتوفير وتهيئة الأجواء المناسبة والكفيلة بأن يُقدّم لاعبو الفريق أفضل ما لديهم في مباراتي بتروجت وفاركو في آخر جولتين من مسابقة الدوري، وحتى يصل الفريق إلى المستوى الفني المناسب قبل خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل.

وأضاف أمين صندوق النادي أن مجلس الإدارة يتمسّك بأيمن الرمادي حتى آخر يوم في عقده، ويقدّم له الدعم الكامل من أجل النجاح في مهمته مع القلعة البيضاء وتحقيق طموحات جماهير الزمالك.