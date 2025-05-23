شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بـ كأس مصر: أول لقب على الإطلاق لفريقنا النسائي مجرد بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت صفحة الأهلى لكرة القدم النسائية، بتتويج الفريق بأول لقب في تاريخه بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية.

وكتبت صفحة الاهلى الرسمية للكرة النسائية عبر فيس بوك: "سيداتي سادتي .. أول لقب على الإطلاق لفريقنا النسائي.. إنها مجرد بداية".

وحقق فريق الكرة النسائية بنادى الأهلى فوزا صعبا على أمام وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية، بعد الاتجاه إلى أشواط إضافية بعد التعادل السلبى في الوقت الأصلى.

أحرزت أشرقت عادل هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 107 من الشوط الإضافى الثانى بعد تمريرة رائعة من لولو ناصر لتنفرد أشرقت وتضع الكرة في شباك وادى دجلة لتعلن لتقدم الأهلى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، يتوج فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى بأول بطولة في تاريخه، والذى تم إنشاؤه هذا الموسم بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بتواجد فرق للكرة النسائية.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى فى بطولة دورى الكرة النسائية التى شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالى.