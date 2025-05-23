شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب عدم تكليف على ماهر وطارق مصطفى بمنتخب مصر فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوضح مصدر باتحاد الكرة أسباب اختيار حلمي طولان مديرا فنيا لمنتخب مصر الثانى خلال بطولة كأس العرب، وقال المصدر إن قرار تعيين طولان مديرا فنيا للمنتخب مناسب للغاية فى هذا التوقيت.

تابع المصدر أن اللجنة الفنية عقدت جلسة مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، واستعرضت كل الأسماء ولكن توقيت كأس العرب لا يناسب معظم المدربين ومن بينهم على ماهر وطارق مصطفى حيث سيكونون مشغولين في بطولة الدوري الممتاز.

أضاف المصدر أنه تم تحديد نقاط محددة لاختيار مدربين المنتخبات، ونحتاج إلى مدربين أصحاب خبرات، والأمور كانت صعبة جدا في اختيار مدرب صاحب خبرات لإدارة بطولة كأس العرب لمدة شهر ونصف، والتي كان من الصعب أي مدرب يوافق على هذه الفترة، وبناء على ذلك تم اختيار حلمي طولان.

وتابع المصدر أن الفكرة من كأس العرب هي اكتشاف لاعبين جدد مثل فترة كيروش مدرب منتخب مصر السابق التي شهدت مشاركة عناصر جديدة وتألقت مثل محمد عبد المنعم وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد وغيرهم.

