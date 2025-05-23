شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوي يعقد اجتماعا لوضع خطة حصد ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فودة اجتماعا هاما مع محمد عبد الرؤوف المدير الفني للاتحاد، وبحضور الخبير المجري أدريان، المتخصص في مسابقات الرمي، في إطار حرص الاتحاد على الارتقاء بمستوى ألعاب القوى المصرية.

ناقش الاجتماع آخر المستجدات الفنية، ووضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على تقييم مستوى لاعبي الدرجة الأولى في مسابقات دفع الجُلة وإطاحة المطرقة، إلى جانب مناقشة استعدادات فرق الشباب والناشئين في مسابقة إطاحة المطرقة.

وتناول الاجتماع توزيع المهام بين أفراد الجهاز الفني، مع التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق وتوفير كافة احتياجات اللاعبين، بهدف استعادة المكانة الريادية لمصر في مسابقات الرمي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما كشفت الجلسة عن سعي مجلس إدارة الاتحاد إلى إنشاء قاعدة عريضة من اللاعبين الواعدين، و التركيز على التدريب العلمي المكثف والاستعانة بالخبرات العالمية، مثل الخبير المجري أدريان أنوس الحاصل على خبرات دولية في تدريب أبطال الأولمبياد بالإضافة إلي توفير الدعم المتكامل للاعبين

بالإضافة إلي توفير دعم نفسي وطبي لجميع اللاعبين بمختلف المراحل العمرية إلى جانب التدريب المتقدم لاسيما أن الموهبة وحدها لا تكفي مما يعزز أهمية خلق بيئة تحفز اللاعبين علي الإبداع الرياضي وتذليل كل العقبات أمام اللاعبين وتعظيم العمل الجماعي وتعزيز روح الفريق الواحد



من جانبه شدد العميد حاتم فوده رئيس اتحاد ألعاب القوي علي أن التفوق عادة مصرية ونستهدف منصات الأولمبياد القادم في لوس أنجلوس

أضاف فوده أن مصر تمتلك إرثًا عريقًا في ألعاب القوى، وأن الخطة الحالية هي امتداد لرؤية الدولة لصناعة أبطال المستقبل

لافتا أن التفوق ليس عملًا فرديًا، بل هو ثقافة نغرسها في الأجيال الجديدةو لدينا ثقة كاملة في قدرات لاعبينا، ونعمل على توظيف كل الإمكانيات لتحقيق حلم الميداليات الأولمبية

أوضح العميد حاتم فوده أن استراتيجية ألعاب القوي المصرية بمثابة القضاء على تهميش اللعبة وأبطالها بخطة طموحة محفزة وملهمة واضحة الملامح لتشهد العاب القوي المصرية عقدًا ذهبيًا الفترة القادمة

من جانبه أكد الخبير المجري أدريان أنوس أن مصر قادرة على الفوز بميدالية أولمبية في الرمي

مضيفا أن التعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى يأتي ضمن رؤية طموحة مشيرا إلى وجودمواهب استثنائية وبالعمل المنظم يمكن لمصر أن تضع اسمها بين الدول الرائدة في الرمي خلال سنوات قليلة.