شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على وادى دجلة بهدف ويتوج بكأس مصر للكرة النسائية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى الأهلى فوزا صعبا على أمام وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية، ليتوج باللقب بعد الاتجاه إلى أشواط إضافية بعد التعادل السلبى في الوقت الأصلى.

أحرزت أشرقت عادل هدف التقدم للأهلى في الدقيقة 107 من الشوط الإضافى الثانى بعد تمريرة رائعة من لولو ناصر لتنفرد أشرقت وتضع الكرة في شباك وادى دجلة لتعلن لتقدم الأهلى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، يتوج فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى بأول بطولة في تاريخه، والذى تم إنشاؤه هذا الموسم بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بتواجد فرق للكرة النسائية.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى فى بطولة دورى الكرة النسائية التى شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالى.

أحداث المباراة

وشهد الشوط الأول سيطرة من الأهلى على مجريات اللقاء، وكادت حبيبة عصام أن تمنح الأهلى الهدف الأول بعد متابعة تسديدة ميا داردن إلا أن فرح سمير حارسة وادى دجلة تصدت لها فى مرتين متتاليتين.

فى الوقت الذى حاولت لاعبات وادى دجلة السيطرة على الكرة فى وسط الملعب دون خطورة واضحة على مرمى الأهلى، الذى لم يتعرض لأى كرة خطرة فى الشوط الأول.

وواصل الأهلى ضغطه على دفاع وادى دجلة من أجل إحراز هدف التقدم، وأهدرت ميا داردين فرصة هدف محققة أمام مرمى وادى دجلة، كما حاولت حبيبة عصام ومنة طارق اختراق دفاعات دجلة إلا أن الدفاع كان مانعا لكل الهجمات.