شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال تصريحات للمركز الاعلامي ، أن النادي تلقى تأكيداً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بتسلم المحكمة رد نادي الزمالك من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف بالرد على الطلب الذي تقدم به نادي بيراميدز في الشق المستعجل للشكوى أمام المحكمة الرياضية.

وجاء تحرك نادي الزمالك وفقاً للإجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشكاوى، ورد الزمالك لا يرتبط بمسار الشكوى وطلبات النادي التي سيقدمها النادي للمحكمة الرياضية خلال اليومين القادمين بخصوص قرار لجنة التظلمات ورابطة الأندية حول واقعة انسحاب الأهلي من مباراة القمة في المرحلة النهائية من بطولة الدوري هذا الموسم.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يلي:التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ للشبهات.على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة المنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.مناشدة الاندية المكونة للمنظومة الرياضية اعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود اثره على المنتخبات الوطنية.عدم جواز النظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك، فيما بعد، عقب قرار مجلس إدارة الرابطة.

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء باعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.