شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى: الزمالك يحتاج إلى بطولة هذا الموسم والجهاز الطبي برىء من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن الفريق الأبيض يحتاج إلى التتويج ببطولة هذا الموسم مؤكداً أن الجهاز الطبي برىء من الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الفترة الحالية.

أضاف الرمادى خلال تصريحات للمركز الإعلامى للزمالك:" كان مخططاً الانتظام في معسكر لمدة 4 أيام، وبسبب ظروف معينة تقلص المعسكر لمدة يومين في الإسماعيلية وكان مفيداً للفريق، ويجب أن نتعامل مع المستجدات".

تابع: "الفريق يأخذ خطوات جيدة للظهور بأفضل صورة، وهناك دوافع لدى اللاعبين، وبدون مبالغة، جمهور الزمالك يريد أن يرى لاعبيه في ثوب الإجادة، واللاعبون حريصون على إرضاء الجماهير، والزمالك يحتاج للخروج ببطولة هذا الموسم، واللاعبون يعلمون قيمة النادي".

وتابع المدير الفني: "الإصابات التي يعاني منها الفريق أمر صعب جداً، ولا يوجد مسؤول عن الإصابات إلا كثافة العمل، والجهاز الطبي ليس مسؤولاً، وعندما توليت المهمة اكتشفت أن هناك أموراً بعيدة عن الجهاز الطبى تحتاج فها إلى علاج".

وواصل:"نعانى تراكمات موسم كامل، وأحترم كل وجهات النظر، ونحتاج للعمل بشكل أدق مع اللاعبين كي لا يكونوا عرضة كبيرة للإصابات، ونبرئ ساحة الجهاز الطبي لأنهم تعرضوا لهجوم كبير في الفترة الماضية، ولا أحب إلقاء اللوم على الآخرين، وأنا المسؤول عن أي أمر في الفريق مسؤولية مباشرة، ودوري هو تحمل المسؤولية وحماية الأجهزة التي تعمل".

وأكمل:"عودة المصابين للمباريات والتدريبات مسؤولية الجميع، وأعتقد أن محمود جهاد اقترب من العودة، وبالنسبة لأحمد الجفالي سيتم تقييم موقفه في الفترة المقبلة".

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة غداً السبت على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.