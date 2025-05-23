شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة صن داونز فى ذهاب نهائى دورى الأبطال غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز في إطار مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



تدريب بيراميدز

وأقيم المران الرئيسي على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة، واستمر لمدة ساعة كاملة وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسمح فيه بحضور وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة.



جانب من تدريبات بيراميدز

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية بجانب تقسيمة في منتصف الملعب لتجربة خطة اللعب والتشكيل الذي سيخوض اللقاء الهام، بحثا عن نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب في القاهرة.