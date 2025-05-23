شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعلن تمديد تعاقد الشناوى وياسر إبراهيم عقب مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يعلن النادى الاهلى عقب مباراة فاركو بالدوري المصري تمديد عقود الثنائى محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وذلك ضمن خطة الحفاظ على استقرار الفريق الفني قبل السفر لخوض منافسات كأس العالم للأندية التى تنطلق منتصف الشهر المقبل.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الاهلى عقد جلسات منفردة مع الثنائى طوال الفترة الماضية حيث تم خلالها التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن تمديد العقود ليوقع الشناوى وياسر إبراهيم على بياض. محمد الشناوي، قائد الفريق، جدد عقده الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث بموافقة الطرفين.

أما ياسر إبراهيم، فقد جدد تعاقده لمدة موسمين، مع منحه وعد تسهيل اعارته بعد نهاية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، بشرط تلقي النادي عرضًا جادًا ومناسبًا.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويرغب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي، في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاث لحسم التتويج ببطولة الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.