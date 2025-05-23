شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس مصر للكرة النسائية.. الأهلى يتعادل سلبيا مع دجلة ويتجه لأشواط إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الوقت الأصلى بين الأهلى ووادى دجلة، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية، وتتجه المباراة لأشواط إضافية.

وشهد الشوط الأول سيطرة من الأهلى على مجريات اللقاء، وكادت حبيبة عصام تمنح الأهلى الهدف الأول بعد متابعة تسديدة ميا داردن، إلا أن فرح سمير حارسة وادى دجلة تصدت لها فى مرتين متتاليتين.



دجلة والاهلى

فى الوقت الذى حاولت لاعبات وادى دجلة السيطرة على الكرة فى وسط الملعب دون خطورة واضحة على مرمى الأهلى، الذى لم يتعرض لأى كرة خطرة فى الشوط الأول.



الأهلى

وواصل الأهلى ضغطه على دفاع وادى دجلة من أجل إحراز هدف التقدم، وأهدرت ميا داردين فرصة هدف محققة أمام مرمى وادى دجلة، كما حاولت حبيبة عصام ومنة طارق اختراق دفاعات دجلة إلا أن الدفاع كان مانعا لكل الهجمات.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى..

وجاء تشكيل الأهلى أمام مسار كالتالى..

حراسة المرمى: مها الدمرداش

الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، ونورا خالد، سارة كردى، ثريا

الوسط: رودينا عبد الرسول، لولو نصر، منة طارق، حبيبة عصام

الهجوم: ميا داردن ونادين محمد

البدلاء: إسراء السقا، جنى محمود، مريم عفيفى، هنا عثمان، نور إدريس، أشرقت عادل، مريم خميس، أمل ناصر، شارتى روبن.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: فرح سمير، مديحة نبيل، جيهان ممدوح، نهى عزت، منار السيد، بسنت، جيفتى، نور نهاد، مروة توفيق، جانا، بسكوتة