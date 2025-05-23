الامارات | منتخب النشامى يعلن قائمته لمواجهتي عُمان والعراق في تصفيات كأس العالم 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، بقيادة المدرب جمال سلامي، عن القائمة الرسمية التي تضم 30 لاعبًا، استعدادًا لمواجهتي عُمان والعراق ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتضم القائمة كلاً من: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

واختتم "النشامى" معسكرهم الداخلي الذي أقيم في العاصمة عمّان خلال الفترة من 17 حتى 22 أيار، على أن يغادر الفريق مساء السبت إلى مدينة الدمام السعودية لإقامة معسكر تدريبي، يتخلله لقاء ودي أمام المنتخب السعودي يوم الجمعة 30 أيار الجاري، ضمن الاستعدادات النهائية للمواجهتين المقبلتين.

وسيواجه منتخب الأردن نظيره العُماني مساء الخميس 5 حزيران عند الساعة 7:00 بتوقيت الأردن، على ستاد مجمع قابوس في مسقط، على أن يستضيف المنتخب العراقي يوم الثلاثاء 10 حزيران في ستاد عمّان الدولي عند الساعة 9:15 مساءً.

وفي سياق متصل، تُسحب مساء الأحد 25 أيار في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2025، التي ستقام خلال كانون الأول المقبل في قطر.

ويخوض منتخب النشامى التصفيات ضمن المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف كوريا الجنوبية (16 نقطة)، ويليه العراق (12)، ثم عُمان (10)، فلسطين (6)، والكويت (5).

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض المنتخبات أصحاب المركزين الثالث والرابع دورًا رابعًا من التصفيات من أجل المنافسة على المقاعد المتبقية.