وورلد ماسترز غايمز: التايلاندي جانبرام عميد الرياضيين في سن الـ 105 أعوام

الرياص - اسماء السيد - تايبيه : يشارك سوانغ جانبرام في "وورلد ماسترز غايمز" المقامة حاليا في تايوان، كأكبر الرياضيين سنا في هذه البطولة بعمر 105 أعوام والوحيد في فئته العمرية.

ومن الطبيعي أن يطوق هذا التايلاندي عنقه بالميدالية الذهبية ضمن فئة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام في منافسات رمي القرص والكرة الحديد وسباق 100 متر للرجال.

ففي سباق 100 متر، كل ما كان عليه فعله هو الوصول إلى خط النهاية، وقد نجح مدير المدرسة السابق في عبوره بمفرده بوقت جيد نظرا لسنه بلغ 38.55 ثانية.

قالت ابنته سيريبان (73 عاما) التي تشارك بدورها في البطولة لوكالة فرانس برس "أنا فخورة بأنه جلب الشرف لعائلتنا".

تجمع ألعاب الماسترز العالمية التي تقام كل أربع سنوات، الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاما وأكثر من جميع أقاصي الأرض من أجل المتعة المتمثلة في المشاركة.

تستمر الألعاب لمدة أسبوعين وتقام هذا العام في تايبيه. ويشارك فيها ما مجموعه 25950 ألف رياضي من 107 دول، وهو ما يمثل ضعف عدد المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس العام الماضي.

بدأ سوانغ الذي لديه خمسة أطفال، ممارسة التمارين الرياضية في سن الـ 90 مستمدا الهامه من ابنته سيريبان ورغبته في تجنب البقاء في الفراش مثل معظم أصدقائه.

وهكذا، انضم إلى ابنته ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا للركض على الشاطئ بالقرب من منزلهما في رايونغ، في شرق تايلاند.

قال سوانغ لوكالة فرانس برس وهو يرتدي نظارته الشمسية ويشرح روتينه التدريبي "أحب المشي أحيانا، وأحيانا أخرى أركض".

وأضاف "أحيانا أرمي الرمح، اعتمادا على ما يتعيّن عليّ فعله في المسابقات".

خلال وقت فراغه يذهب إلى السوق لشراء الحاجيات.

أتت هذه الاستراتيجية بثمارها، إذ تمكن الرجل المعمر من الفوز بأكثر من 60 ميدالية في بطولات الماسترز.

هذا الأسبوع، أضاف سوانغ 4 ميداليات ذهبية إلى مجموعته، لتنضم إليه سيريبان على منصة التتويج للاحتفال بميداليته الرابعة الاخيرة، علما انها فازت بدورها بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في منافسات الرمي.