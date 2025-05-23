شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى مدرب الزمالك يعلن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز مهمة جداً للفريق، وتُعد بمثابة إعداد جيد لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قبل اللقاء: "الفريق يعمل بشكل جيد استعداداً لمباراة الغد، وهناك إيجابيات كثيرة تحققت في الفترة الأخيرة، وأتمنى اكتمال صفوف الفريق في ظل الإصابات التي يعاني منها الزمالك، وأتوقع عودة جميع اللاعبين خلال أسبوع تقريباً".

وعلّق المدير الفني على عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق للتدريبات قائلاً: "أحب اللاعب ذو القيمة في الملعب، خاصة وأن اللاعب الموهوب صاحب اللمسات المعينة يُضيف لي على المستوى الشخصي، وهذا أمر جيد".

وواصل أيمن الرمادي تصريحاته قائلاً: "لعنة الإصابات ضربتني في معسكر الإسماعيلية، وتعرضت لإصابة بجزع وقطع جزئي في غضروف الركبة، وتابعت تدريب الأمس من الملعب بسبب الإصابة، والأمور أفضل بالنسبة لي حالياً، وبعد نهائى الكأس سأخضع لمنظار الركبة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "سنكون جنوداً لمصلحة الفريق، ونجتهد لمصلحة الزمالك، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة لاختيار الطريق الصحيح لظهور الفريق بأفضل حال".



ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة غداً السبت على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.