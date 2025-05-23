هنا جودة تنشر حصولها على نوط الامتياز من رئاسة الجمهورية

حصلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية.

ونشرت اللاعبة صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليها:"

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى

إلى اللاعبة هنا أيمن حسين محمد

تقديرا لادائها الملحوظ وجهدها المميز

تحريرا بالقصر الجمهوري بالقاهرة

كانت هنا جودة شاركت فى منافسات بطولة العالم التى تقيمت بالدوحة فى الفترة من 17 الى 21 مايو.

قفزت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة ، في التصنيف العالمى للعبة، حيث احتلت المركز الـ 25 عالميا في إنجاز جديد يضاف إلى اللاعبة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك احتفالا بالتصنيف الجديد :" الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اليوم.. افضل تصنيف ليا في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سيدات.. دعواتكم الجميلة".

واحتلت هنا جودة المركز الـ 25 عالميا لتقفز مركزين بعد أن كانت في المركز الـ 27 الشهر الماضى.