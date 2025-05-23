شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى جاهز لتدعيم هجوم بيراميدز أمام صن داونز بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من جاهزية الكونغولى فيستون ماييلي مهاجم الفريق، استعدادًا لمواجهة صن داونر، في الرابعة من مساء غدً السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا.

وخضع ماييلى لبرنامج تأهيلى مكثف فى الفترة الأخيرة، من أجل تجهيزه لمواجهة صن داونز فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا، حيث خرج فيستون ماييلي من قائمة فريقه فى مواجهة بتروجت بعد إصابته بشد في الخلفية خلال الإحماء وشارك بدلا منه مروان حمدي في التشكيل الأساسي، وانضم دودو الجباس لقائمة المباراة حينها.

وأصبح اللاعب جاهزًا لتدعيم هجوم فريقه فى المواجهة الصعبة والمصيرية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يبحث بيراميدز عن التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه.

ويختتم بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد، الذي تقام عليه المباراة، وخاض بيراميدز أول تدريباته فى جنوب أفريقيا أمس الخميس، على ملعب جامعة توكس، حيث سيحصل اللاعبون على راحة فور الوصول مساء الأربعاء إلي جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.

وطلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، من لاعبي فريقه التحرر من الضغوط قبل مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول ضرورة الاستمتاع بالمباراة، وإظهار إمكانياتهم الحقيقية دون ضغوط، مؤكدا أن حينها سيكون التفوق لبيراميدز، خاصة وأن المنافس سيكون تحت ضغط بسبب جماهيره واللعب علي أرضه.

وأكد يورتشيتش للاعبي بيراميدز أن الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يعد إنجازا لكن تحقيق اللقب هو الهدف المطلوب، وحينها سيصبح بيراميدز في مكانة مختلفة بين كبار أفريقيا.