شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز الفرص المهدرة بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أبرز الفرص المهدرة التي شهدتها منافسات الجولة السابعة من مرحلة الحسم في بطولة الدورى "دورى nile".

وعلق الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك" على فيديو الفرص المهدرة قائلا: "الكرة تأبى أن تسكن الشباك.. أبرز الفرص المهدرة بالجولة السابعة من المرحلة النهائية".

من جانب آخر، استقر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة على الرد الذى سيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية بعد شكوى بيراميدز بخصوص أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، ويتضمن الرد التأكيد على قانونية جميع قرارات الرابطة فى الأزمة.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة حيثيات قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد الانسحاب من مباراة القمة ضد الزمالك، وأكد مسئولو الرابطة أن اللوائح يتم تغييرها في كل دولة العالم، ولائحة الدورى المصرى الموسم الحالي متوافقة مع الاتحاد الدولي.

ودافعت الرابطة عن المادة 63 في اللائحة التي تمنح حصانة لقراراتها من الطعن أمام الجهات القضائية المحلية، مشيرًا إلى أنها مطبقة في دوريات مثل الإمارات، وحتى في كأس العالم للأندية.

كما أشارت إلى أن المادة 58 من اللائحة تتيح للأندية التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وأن باب التقاضي متاح داخل وخارج مصر.