شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس مصر للكرة النسائية.. الأهلى يتعادل سلبيا مع دجلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الأهلى ووادى دجلة، في المباراة المقامة بينهما على استاد الترسانة، في نهائى كأس مصر للكرة النسائية.

وشهد الشوط الأول سيطرة من الأهلى على مجريات اللقاء، وكادت حبيبة عصام أن تمنح الأهلى الهدف الأول بعد متابعة تسديدة ميا داردن إلا أن فرح سمير حارسة وادى دجلة تصدت لها فى مرتين متتاليتين.

فى الوقت الذى حاولت لاعبات وادى دجلة السيطرة على الكرة فى وسط الملعب دون خطورة واضحة على مرمى الأهلى، الذى لم يتعرض لأى كرة خطرة فى الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلى أمام مسار كالتالى..

حراسة المرمى: مها الدمرداش

الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، ونورا خالد، سارة كردى، ثريا

الوسط: رودينا عبد الرسول، لولو نصر، منة طارق، حبيبة عصام

الهجوم: ميا داردن ونادين محمد

البدلاء: إسراء السقا، جنى محمود، مريم عفيفى، هنا عثمان، نور إدريس، أشرقت عادل، مريم خميس، أمل ناصر، شارتى روبن.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: فرح سمير، مديحة نبيل، جيهان ممدوح، نهى عزت، منار السيد، بسنت، جيفتى، نور نهاد، مروة توفيق، جانا، بسكوتة.