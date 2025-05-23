شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يتأهل لدور الـ64 الرئيسي ببطولة كأس العالم لسلاح السيف بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد هشام في التأهل إلى دور الـ64 الرئيسي من بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 23 وحتى 25 من شهر مايو الجاري.

وتمكن هشام من حجز مقعده في جدول الدور الرئيسي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث حقق 6 انتصارات متتالية على أبطال كل من إسبانيا، البرتغال، فنزويلا، الصين، كندا، تركيا.

وبذلك يلحق هشام بثلاثي المنتخب المصري المكون من زياد السيسي، محمد عامر، وأدهم معتز، الذين تم إعفاؤهم من خوض الأدوار التمهيدية بفضل تصنيفهم العالمي، إذ يحتل زياد السيسي المركز التاسع، ومحمد عامر الثاني عشر، وأدهم معتز السابع عشر عالميًا.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا منافسات الأدوار الرئيسية للفردي، بداية من دور الـ64 وحتى المباراة النهائية، فيما تُقام منافسات الفرق يوم الأحد بمشاركة المنتخب المصري.

وتضم قائمة لاعبي مصر في البطولة: زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام، ومازن العربي.

وكان مازن العربي على بعد خطوة من التأهل للدور الرئيسي، بعدما تخطى دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية ليفوز على بطلي أوكرانيا وألمانيا في دور الـ256 والـ128 على الترتيب، قبل أن يخسر أمام بطل فرنسا في دور الـ64 التمهيدي، ليودع منافسات الفردي.

ويشرف على المنتخب فنيًا الكابتن أحمد حمدي، ويصاحبه الدكتور محمد الششتاوي كطبيب للبعثة.