شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر سيدات الأهلى أمام بترو أتليتكو بالشوط الأول فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 23 مايو 2025 04:48 م
يتأخر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 16-10 بالشوط الأول فى نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى وتختتم اليوم.
تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 22-20 فى نصف النهائى.
تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 36-25 فى إطار ربع نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية.
وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلى نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته، بعد الفوز على أبيدجان الإيفوارى بنتيجة 38-21 فى ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.
وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25-14 فى نهائى السوبر الأفريقى.
وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نهائى السوبر، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.
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