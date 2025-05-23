شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر سيدات الأهلى أمام بترو أتليتكو بالشوط الأول فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يتأخر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 16-10 بالشوط الأول فى نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى وتختتم اليوم.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 22-20 فى نصف النهائى.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 36-25 فى إطار ربع نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية.

وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلى نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته، بعد الفوز على أبيدجان الإيفوارى بنتيجة 38-21 فى ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25-14 فى نهائى السوبر الأفريقى.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نهائى السوبر، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.