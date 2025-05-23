شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق الرابحة فى صفوف القطبين قبل نهائى الكؤوس الأفريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر محبو وعشاق كرة اليد مواجهة فريقا الأهلي و الزمالك في نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في نستختها رقم 41 التي يستضيفها النادي الأهلي في المباراة التي ستقام في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة .

ويعتمد فريق الزمالك على الخبرات أمثال كريم هنداوى و أحمد الأحمر و أكرم يسرى و معهم الثلاث صفقات الجديدة التى أبرمها الفريق للتدعيم فى السوبر والكؤوس الأفريقية وهم المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادماً من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن، والتونسي يوسف معرف، قادماً من الصفا السعودي، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وبيجاد مروان، قادماً من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة، بينما يعتمد أيضا الأهلى على الخبرات أمثال أحمد على و عبد الرحمن فصل و إبراهيم المصرى و اللاعب على زين المحترف ضمن صفوف دينامو بوخاريست و الذى يدعم الفريق فى السوبر والكؤوس.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر، بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.