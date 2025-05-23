شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لصفقة تبادلية مع بيراميدز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسؤولو نادي الزمالك لإبرام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى الزمالك للحصول على خدمات لاعب أو اثنين من صفوف الفريق السماوي، مقابل انتقال عدد مماثل من لاعبي القلعة البيضاء.

يتواصل أعضاء لجنة التخطيط بنادي الزمالك مع ملاك نادي بيراميدز المقيمين في الإمارات، من أجل ترتيب الصفقة التبادلية، إلا أن الأمر سيعتمد على مدى حاجة الفريق السماوي إلى اللاعبين الذين سيطلبهم الزمالك ضمن الصفقة.

كما يتمسك ملاك نادي بيراميدز بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق، في ظل منافسته على الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما يدفعهم إلى التمسك بالعناصر الأساسية، مع إبرام بعض التدعيمات المطلوبة لمواصلة المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

ويأمل الزمالك في ضم لاعبين من بيراميدز الذي أصبح يعج بالنجوم والعناصر المميزة، سواء في مركز الهجوم أو لاعبي الوسط والأجنحة، ما يجعل إدارة القلعة البيضاء تسعى بجدية لإتمام هذه الصفقة.