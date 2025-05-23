شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلي يجهّز ملف شامل للرد على شكوى بيراميدز بالمحكمة الرياضية.. التفاصيل

إنتهى مسئولو النادي الأهلي من تجهيز ملف خاص سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" خلال الساعات المقبلة للرد على شكوى نادي بيراميدز الخاص بمباراة القمة الشهيرة.

الفلسطيني محمد بلح: فقدت كل ما أملكه في غزة وزوجتي وابني محتجزين في غزة.. فيديو

تحدث الفلسطيني محمد بلح مهاجم فريق المقاولون العرب، عن كواليس انضمامه إلى المقاولون العرب، موضحاً معاناة أسرته والشعب الفلسطيني الصامد ضد التهجير في غزة، مؤكداً أن زوجته وابنه مازالا داخل قطاع غزة تحت القصف ولا يستطيع التواصل معهما بشكل منتظم، وذلك على هامش تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”.

اتحاد الكرة يرسل للمحكمة الرياضية حيثيات قرار لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة

يُرسل اتحاد الكرة ، خلال الساعات المقبلة رده على خطاب المحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى والتى لم تقم بعد انسحاب الفريق الأحمر، وذلك بناء على طلب المحكمة الرياضية بعد شكوى نادى بيراميدز

استياء أيمن الرمادى من الحديث عن المدرب الأجنبى ويطلب جلسة لحسم أمره

أبدى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استياءه من حديث بعض مسؤولي النادي عن التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، رغم توليه المسؤولية حاليًا.

قبل مشاركة مصر فى نسخة قطر 2025.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ كأس العرب

كأس العرب لكرة القدم، المعروفة أيضًا بـ كأس الفيفا للعرب، هى مسابقة دولية عريقة انطلقت فى عام 1963 بتنظيم الاتحاد العربى لكرة القدم، شهدت البطولة تحولًا هامًا منذ عام 2021، حيث أصبحت تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد العربي لكرة القدم.

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة صن داونز وبيراميدز فى ذهاب نهائي دورى الأبطال

عقد اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا الاجتماع الفني لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عبد الله السعيد خارج مواجهة الزمالك وبتروجت فى الدورى

يغيب عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام بتروجت المقرر لها فى الثامنة مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.