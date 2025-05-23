شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف البحث عن مدير فنى أجنبى وميكالى أبرز المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك، البحث فى الوقت الحالى على مدير فنى أجنى، من أجل تولي قيادة الفريق الكروى الأول فى الموسم الجديد، فى ظل التعاقد مع أيمن الرمادى لفترة مؤقتة وحتى مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وتلقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، لدراستها واختيار الأنسب بالنسبة للقلعة البيضاء، لاسيما وأن لجنة التخطيط تبحث عن مدير فنى يحقق طموحات الزمالك وجماهيره.

ويعد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي والشباب، أبرز المرشحين لقيادة الزمالك فى الموسم الجديد، خاصة أنه سبق له العمل فى مصر، وعلى دراية وعلم بالدورى المصري واللاعبين، ما سيسهل مهمته حال الاستقرار على التعاقد معه وتوليه المهمة.

وكان ميكالى ضمن المرشحين لتدريب الزمالك قبل التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس، إلا أن عدم رحيل المدرب عن منتخب الشباب حينها كان عائقًا أمام إتمام الصفقة، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على المقابل المادى الذى كان يمثل العائق الثاني.

ووضع مسئولو الزمالك سقفًا لراتب المدير الفني الأجنبي الذى سيتم التعاقد معه، حيث سيكون راتبه ما بين 100 ألف دولار و120 ألف دولار بحد أقصى، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو الذى رحل منذ أسابيع كان يتقاضى 70 ألف دولار برفقة جهازه المعاون.