شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ديدا ضيفاً على سوبر ليج عبر أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الحارس الأسطوري لمنتخب البرازيل ديدا ضيفا على برنامج سوبر ليج عبر قناة أون سبورت 2 في تمام العاشرة والنصف مساءً، مع الإعلامي إسلام سامي.

يتحدث ديدا عن الأفضل في العالم بالوقت الحالي، والحارس الأفضل لمنتخب البرازيل بين أليسون بيكر وإديرسون، وأفضل لاعب زامله في الملاعب.

وكانت من أبرز البطولات التي حققها ديدا عبر مسيرته كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002، ونسختين لدوري أبطال أوروبا مع أيه سي ميلان.