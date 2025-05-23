شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد إلي خوض نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في نستختها رقم 41 التي يستضيفها النادي الأهلي في المباراة التي ستقام في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة .

التقي الفريقين ثلاث مرات في النهائي من قبل ،الأولي في نهائي أبطال الكأس عام 1985 البطوله التي استضافها نادي بورسعيد و استطاع ان يفوز الزمالك بتلك المباراهع و الحصول علي أولي القابه في البطوله و الثانية بمدينة نيامي عام 2022 وحقق الزمالك الفوز و الثالثة كانت في القاهره عام 2023 و حقق الزمالك الفوز.

الاكثر فوزا باللقب فريق مولودية الجزائري تحت المسمي القديم المجمع البترولي حاليًا و استطاع الفوز باللقب ٩ مرات.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر، بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.