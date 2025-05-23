شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يغيب عن مواجهة بيراميدز وصن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب مصطفى فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن مباراة فريقه أمام صن داونر، في الرابعة من مساء غدً السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا.

ويعانى مصطفى فتحى من شد في العضلة الأمامية تعرض لها قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى، ويواصل اللاعب حاليًا الخضوع لبرنامج تأهيلى على أمل تجهيزه لمواجهة العودة أمام صنداونز فى القاهرة.

ويختتم بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد، الذي تقام عليه المباراة، وخاض بيراميدز أول تدريباته فى جنوب أفريقيا أمس الخميس، على ملعب جامعة توكس، حيث سيحصل اللاعبون على راحة فور الوصول مساء الأربعاء إلي جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.

وطلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، من لاعبي فريقه التحرر من الضغوط قبل مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول ضرورة الاستمتاع بالمباراة، وإظهار إمكانياتهم الحقيقية دون ضغوط، مؤكدا أن حينها سيكون التفوق لبيراميدز، خاصة وأن المنافس سيكون تحت ضغط بسبب جماهيره واللعب علي أرضه.

وأكد يورتشيتش للاعبي بيراميدز أن الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يعد إنجازا لكن تحقيق اللقب هو الهدف المطلوب، وحينها سيصبح بيراميدز في مكانة مختلفة بين كبار أفريقيا.