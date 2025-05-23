توخل يستدعي هداف الأهلي السعودي إيفان توني لتشكيلة إنكلترا

الرياص - اسماء السيد - لندن : استدعى المدرب الألماني توماس توخل هداف الأهلي السعودي إيفان توني إلى تشكيلة المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، من أجل المباراتين المقررتين الشهر المقبل ضد أندورا في تصفيات مونديال 2026 والسنغال في لقاء ودي.

ويعود ابن الـ29 عاما إلى تشكيلة "الأسود الثلاثة" لأول مرة، منذ أن خاض مباراته الدولية السادسة الأخيرة ضد إسبانيا حين خسر الإنكليز في نهائي كأس أوروبا 2024.

وتألق توني في موسمه السعودي الأول مع الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سجل 22 هدفا في الدوري المحلي و29 في كافة المسابقات، بينها 6 في المسابقة القارية.

واستفاد مهاجم برنتفورد السابق من غياب ماركوس راشفورد بسبب إصابة تعرض لها مع أستون فيلا وأنهت موسمه، وعدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي فيل فودن بسبب تراجع مستواه وعدم الاستعانة بمهاجم توتنهام بطل "يوروبا ليغ" دومينيك سولانكي.

وقال توخل "يستحق إيفان أن يكون معنا. سجل هذا الموسم أكثر من 20 هدفا مع الأهلي، وفاز معهم بلقب كبير، دوري أبطال آسيا. في المرة السابقة، أخبرتكم أني سأحاول جدولة زيارة لرؤيته في السعودية لكني لم أفعل ذلك. فقلت لنفسي +لماذا لا نحضره إلى هنا كي يكون معنا؟+".

وقال الألماني إن هذا التجمع "فرصة جيدة لاختبار ورؤية لاعبين جدد"، مضيفا أن سولانكي لديه مكان في المجموعة و"كان حاضرا في التجمع السابق ولدي بالفعل فكرة واضحة عما يمكن أن يقدمه لنا".

وتخوض إنكلترا مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 ضد أندورا في السابع من حزيران/يونيو في برشلونة، قبل أن تلتقي السنغال وديا في العاشر منه في نوتنغهام.

وشهدت تشكيلة المنتخب الذي فاز بمباراتيه الأوليين مع توخل ضد ألبانيا (2 0) ولاتفيا (3 0) في التصفيات، استدعاء قلب الدفاع تريفو تشالوبا (25 عاما) للمرة الأولى بعد الموسم الجيد الذي قدمه اولا مع كريستال بالاس حين لعب مع الأخير من الصيف حتى كانون الثاني/يناير على سبيل الإعارة، ثم مع فريقه الأم تشلسي منذ حينها.

وغاب عن التشكيلة الثانية التي يعلنها توخل، ظهير أرسنال بن وايت الذي كان على علاقة متوترة مع الطاقم التدريبي السابق بقيادة غاريث ساوثغيت، وذلك لأنه ينتظر مولودا.

وأفاد توخل بهذا الشأن "قلنا لأنفسنا: +إذا عاد (إلى التشكيلة التي تواجد معها في التجمع السابق)، فيجب أن يكون مركزا بشكل كامل على كرة القدم+، وهذا لا ينطبق على الوضع الحالي (بسبب انتظاره مولودا)"، مضيفا "لذلك، قررنا أن هذا ليس التجمع المناسب له للعودة".

هنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (بيرنلي)

للدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ريس جيمس وتريفوه تشالوبا وليفاي كولويل (تشلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، دان بيرن (نيوكاسل)، كايل ووكر (ميلان الإيطالي)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال

للوسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، كونور غالاغر (أتلتيكو مدريد الإسباني)، مورغان غيبس وايت (نوتنغهام فوريست)، جوردان هندرسون (أياكس أمستردام الهولندي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان رودجرز (أستون فيلا)