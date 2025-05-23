بطولة إنكلترا: سلوت غير متأكد من مشاركة ألكسندر-أرنولد في المباارة الختامية

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : لم يُقرر آرنه سلوت بعد ما إذا كان ترنت ألكسندر أرنولد سيشارك في المباراة الأخيرة لأبطال إنكلترا على ملعبهم "أنفيلد"، لكن المدرب الهولندي يعتقد أن الظهير الأيمن يستحق أن يكون جزءا من احتفالات التتويج باللقب.

وكان ألكسندر أرنولد (26 عاما) أعلن قراره بمغادرة نادي طفولته في وقت سابق من هذا الشهر، حيث من المرجح أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

تعرض لصيحات الاستهجان من جماهير ملعب "أنفيلد" عندما دخل بديلا في الشوط الثاني في التعادل أمام أرسنال 2 2 في المرحلة الـ 36، ولم يشارك في الهزيمة أمام برايتون 2 3 في المرحلة 37 قبل الأخيرة الاثنين.

وسيتم تسليم كأس الدوري إلى لاعبي ليفربول الذين حسموا اللقب الشهر الماضي قبل 4 مراحل من النهاية، بعد مباراته الاخيرة هذا الموسم أمام ضيفه كريستال بالاس، الفائز بالكأس على حساب مانشستر سيتي (1 0)، في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة الأحد.

سأل صحافيون سلوت الجمعة عما إذا كان لديه مخاوف من أن يطغى رد الفعل السلبي تجاه ألكسندر أرنولد على احتفالات التتويج، ليؤكد مدرب فينورد روتردام السابق أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مدى مشاركة الظهير الأيمن.

قال "لم أقرر بعد بشأن هذا اليوم، لكنني أعتقد أنه سيكون يوما يستمتع به الجميع. لقد مرّ 35 عاما والجميع ينتظر هذه اللحظة" في اشارة إلى عدم تمكن رفع ليفربول من الاحتفال مع جماهيره بفوزه الأخير بلقب "بريميرليغ" عام 2020 اذ حصل على الكأس خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

رأى سلوت الذي استلم الاشراف على ليفربول هذا الموسم، أن احتفالات فريقه باللقب عندما فاز على أرضه على توتنهام 5 1 في المرحلة الـ 34، كانت مميزة.

وأضاف "آمل في أن نضيف لحظة كهذه إلى احتفالاتنا، وأعتقد أن كل من في هذا الملعب يستحق التواجد هنا، وتحديدا كل من الجماهير، الجهاز الفني واللاعبين أيضا".