شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ تتويجات الأهلي و الزمالك في الكؤوس الأفريقية لليد قيل نهائي الديربي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبي وعشاق كرة اليد المواجهة المرتقبة بين الأهلي و الزمالك للرجال و المحدد لها السابعة مساء اليوم في نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية في نسختها ال 41 و التي يستضيفها النادي الأهلي .

أقيمت أول بطولة للكؤوس الأفريقية بمدينة بورسعيد عام1985 وحصل علي اللقب نادي الزمالك و حصل نادي الاهلي المركز الثاني.

تاريخ الاهلي و الزمالك ببطولة ابطال الكأس

الزمالك حصل علي لقب البطوله7 مرات اعوام ،1985,2010,2011,2016,2019,2022,2023 .

الاهلي حصل علي لقب البطولة4 مرات اعوام ,2013,2017,2018,2021 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي في النسخة الأخيرة التي أقيمت قبل الكؤوس بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر، بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.