شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدوري للمرة الثامنة فى تاريخه بثلاثية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 23 مايو 1958 توج النادى الأهلى بطلا للدوري للمرة الثامنة على التوالي في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فلقد أٌقيمت مباراة الإعادة الحاسمة للقب النسخة الثامنة لبطولة الدوري المصري في موسمها العاشر بين الأهلي بطل المجموعة الأولى والزمالك بطل المجموعة الثانية في تمام الخامسة مساء يوم الجمعة 23 مايو 1958 بإستاد الزمالك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما قبل خمسة أيام بإستاد الأهلي، في القمة رقم 18.

نجح الأهلي في الحفاظ على لقبه للمرة الثامنة على التوالي في مباراة تألق فيها المايسترو صالح سليم وقاد الأهلي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلي بعد 6 دقائق فقط بهدف مخطوف للضيظوى، إثر سلسلة تمريرات متقنة بين الرباعي رفعت الفناجيلي، ميمي الشربيني، طارق سليم، وصالح سليم.

بعدها أهدر الزمالك العديد من الفرص اهمها تسديدة علاء الحامولي، وكرة خليل قدري، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفى الشوط الثاني ضاعف صالح سليم النتيجة إثر متابعة جيدة لكرة الضيظوى التي ارتدت من العارضة في الدقيقة العاشرة.

ثم أضاف صالح سليم الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق إثر كرة طائشة وصلته فراوغ ألدو حارس الزمالك ووضع الكرة في الشباك ، وقبل النهاية بدقيقتين فقط سجل عصام بهيج هدف حفظ ماء وجه الزمالك.

مثل الأهلي في هذه المباراة: عادل هيكل، فوزى جمعة، رضا عبدالحميد، طلعت عبدالحميد، رفعت الفناجيلى، سليمان فارس، طارق سليم، ميمى الشربينى، السيد الضيظوى، صالح سليم وسيد صالح.

ومثل الزمالك في المباراة : ألدو، يكن حسين، علاء الحامولي، محمد رفاعي، سمير قطب، عبده نصحى، عصام بهيج، شريف الفار، خليل قدري، دميان وميمى فكرى.

أدار المباراة الحكم حسين إمام، وساعده كل من أحمد الخولي، وفتحي نصير.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.