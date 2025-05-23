شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل للمحكمة الرياضية حيثيات قرار لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُرسل اتحاد الكرة ، خلال الساعات المقبلة رده على خطاب المحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى والتى لم تقم بعد انسحاب الفريق الأحمر، وذلك بناء على طلب المحكمة الرياضية بعد شكوى نادى بيراميدز.

ويتضمن رد اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية حيثيات قرار لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة، والذى صدر مؤخرا باعتماد قرارات رابطة الأندية بخصم 3 نقاط فقط من الأهلى وعدم خصم نقاط جديدة نهاية الموسم.

وأصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، 6 قرارات هامة بعد اجتماعها الأخير، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يلي:التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ للشبهات.على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة المنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.مناشدة الاندية المكونة للمنظومة الرياضية اعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود اثره على المنتخبات الوطنية.عدم جواز النظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك، فيما بعد، عقب قرار مجلس إدارة الرابطة.

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء باعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.