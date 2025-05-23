شكرا لقرائتكم خبر عن استياء أيمن الرمادى من الحديث عن المدرب الأجنبى ويطلب جلسة لحسم أمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استياءه من حديث بعض مسؤولي النادي عن التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، رغم توليه المسؤولية حاليًا.

كما أعرب الرمادي عن استيائه من بعض الأمور غير المنضبطة داخل النادي، خصوصًا بعد تعذر إقامة معسكر مغلق وفقًا لرؤيته الفنية، حيث أُقيم المعسكر في الإسماعيلية لمدة يومين فقط، إذ توجه الفريق مساء الأحد، وعاد إلى القاهرة مساء الثلاثاء، وهو ما أدى لعدم تحقيق المعسكر الغرض منه.

وطلب أيمن الرمادي عقد جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك لحسم موقفه، لا سيما أن الاتفاق المبدئي كان يقضي باستمراره في القيادة الفنية للفريق في حال الفوز على بيراميدز في نهائي كأس مصر والتتويج باللقب، إلا أن الحديث عن التعاقد مع مدير فني أجنبي في هذا التوقيت أثار غضب المدرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت فى الثامنة مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.