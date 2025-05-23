شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه فريق 2005 استعداداً لمباراة فاركو في ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الإول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق مواليد 2005 بالنادي ودياً في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق الإول لمباراة فاركو الهامة يوم الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

ويستعين عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، بالبدلاء والعائدين من الإصابة في ودية اليوم من أجل تجهيزهم والإطمئنان عليهم ، ويتطلع النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميد على سيراميكا بخمسة أهداف ، ويعمل المدير الفني على تجهيز الأهلي خلال ودية اليوم والتدريبات المقبل تمهيداً لخوض مباراة فاركو بكل قوة وجدية للتتويج ببطولة الدوري.

الجهاز الفني للأهلي، كان يفكر في خوض ودية مع إحدى أندية الدوي الممتاز أو دوري المحترفين قبل أن يتراجع ويستقر على مواجهة فريق 2005 الذي كان يُمثل النادي في بطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة الأندية) النسخة الحالية والتي ودعها الفريق من دور المجموعات.