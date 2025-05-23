شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدورى غداً والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً السبت منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم فى دورى نايل بإقامة ثلاث مباريات تجمع البنك الأهلى مع المصرى البورسعيدى وبتروجت مع الزمالك وسيراميكا مع حرس الحدود ، ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.

تحقيق الأهلى الفوز فى مباراة فاركو بالجولة التاسعة والأخيرة سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدورى المصرى بشكل رسمى، دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للدورى المصرى

مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى & المصري..8 مساء

بتروجت & الزمالك..8 مساء

سيراميكا & حرس الحدود..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى& الجونة..8 مساء

إنبى & زد إف سى..8 مساء

مودرن سبورت & الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش & غزل المحلة..8 مساء

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.