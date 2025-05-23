دوري "أن بي ايه": غلجيوس-ألكسندر يقود ثاندر الى فوز ثان على تمبروولفز

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : قاد النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر الى فوز ثان تواليا على مينيسوتا تمبروولفز ليتقدم عليه 2 0 في نهائي المنطقة الغربية.

وسجل غلجيوس ألكسندر 38 نقطة ونجح في 8 تمريرات حاسمة و3 متابعات، واضاف جالين وليامس 26 نقطة و10 متابعات وتشيت هولمغرين 22 نقطة، في حين سجل أنتوني ادواردز 32 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة للخاسر.

وتسلم غلجيوس الكسندر جائزة أفضل لاعب قبل انطلاق المباراة من قبل مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر وسط تصفيق كبير من قبل انصاره في المدرجات.

وعلق على تتويجه بعد المباراة بقوله "كنت متأثرا لدرجة كبيرة شعرت بأني متعب في بداية المباراة. انا سعيد لأننا فزنا في المباراة واستطيع ان أقدر أكثر هذه اللحظة".

أشاد به مدربه مارك داغنولت بقوله "أظهر قتالية وفعالية عاليتين من خلال اختيار الاوقات المناسبة للتسجيل ومهاجمة السلة. ابلى بلاء حسنا في الدفاع ايضا وقدم اداء رائعا خلال الأمسية".

وبعد ان حسم ثاندر الربعين الأول والثاني بنتيجة مماثلة 29 25 ليتقدم 58 50 في نهاية الشوط الأول، ضرب بقوة في الربع الثالث وانهاه بفارق 14 نقطة (35 21).

وعلى الرغم من انتفاضة تمبروولفز في الربع الأخير (32 25) لم يتمكن من قلب النتيجة في صالحه.