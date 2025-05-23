شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن دور المحكمة الرياضية فى حسم بطل دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال بطل دورى نايل 2025 غامضاً رغم مؤشرات اقتراب الأهلى من حسمه، لكن لا تزال كل الفرص قائمة فى ظل حظوظ بيراميدز الموجودة فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ماذا يحدث حال التساوى فى رصيد النقاط؟ يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج حال التساوى بين فريقين. وفى هذه الحالة، يتفوق الأهلى حالياً بفارق 6 أهداف على بيراميدز، لذا إذا تعادل الأهلى فى الجولة الأخيرة مع فاركو، فإنه سيضمن التتويج بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة. هل يمكن للأهلى التتويج دون فوز أو تعادل؟ هل يمكن للأهلى التتويج دون فوز أو تعادل؟ يستطيع الأهلى إحراز لقب الدورى حتى إذا خسر الجولة الأخيرة ضد فاركو، ولكن بشرط ألا ينجح بيراميدز فى الفوز على سيراميكا. ورغم أن الأهلى يمتلك أفضلية نظرية فى حصد اللقب، فإن بيراميدز لا يزال يتمسك بآماله فى الحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية. ما المباراة المتبقية للأهلي وبيراميدز؟ ما المباراة المتبقية للأهلي وبيراميدز؟ الأهلي - فاركو (28 مايو) سيراميكا - بيراميدز (28 مايو)

ما سيناريوهات تتويج الأهلى وبيراميدز؟

يحتاج النادي الأهلي الفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

وحال تعادل بيراميدز مع سيراميكا بالجولة الختامية فيكفي الأهلي التعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

أما حال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 في تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي). وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.

وماذا عن قصة المحكمة الرياضية؟

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بخصوص أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد التظلم الذي تقدم به نادي بيراميدز.

وطالبت المحكمة الرياضية، في خطابها، الأطراف المعنية بالأزمة بتوضيح موقفها بشكل مفصل، وهي: النادي الأهلي، ونادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

يأتي هذا التطور في إطار متابعة المحكمة الرياضية للأزمة التي نشأت حول مباراة القمة الملغاة وتداعياتها، خاصة بعد اعتراض نادي بيراميدز على القرارات المتخذة بشأنها.

ويُنتظر أن تقدم الأطراف المعنية ردودها وتوضيحاتها للمحكمة الرياضية في الفترة المقبلة، مما قد يحدد مسار الأزمة ويؤثر على مستقبل بعض القرارات المتعلقة بالمنافسات المحلية.

ولا تزال أزمة مباراة القمة تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، بعد لجوء الزمالك وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية، لحسم الجدل في هذه القضية، لعدم القبول بالحكم الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس الماضي باعتبار الأهلي مهزوما وعدم خصم 3 نقاط جديدة، وهو القرار الذي اعتمدته لجنة التظلمات، واعتبرت أن قرار الرابطة نهائي ولا يقبل الطعن عليه وفقا للائحة المسابقات التي وقعت عليها كل الأندية.