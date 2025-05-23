شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالزمالك تقدم العرض الأخير لـ عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

قدمت لجنة التخطيط بنادى الزمالك العرض الأخير لـ عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق ،وذلك بعد تعقد الملف خلال الساعات الماضية لتمسك اللاعب بطلباته المادية وعدم موافقته على بعض بنود العقد الجديد.

وكشف مصدر مقرب من لجنة التخطيط أن الباب لم يٌغلق في وجه عبد الله السعيد،رغم وجود بعض الخلافات،موضحاً أن مسئولي القلعة البيضاء ينتظرون رد اللاعب على العرض الأخير الذى قُدم له خلال الساعات الماضية من أجل إسدال الستار على هذا الملف.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه،في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التي يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الساعات الماضية.