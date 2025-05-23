شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم مصير الأجانب لما بعد مباراة فاركو في ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي، تأجيل مصير اللاعبين الأجانب الذين سيرحلون عن الفريق بنهاية الموسم الجاري إلى ما بعد مباراة فاركو الهامة المقرر لها يوم 28 مايو الجاري في ختام بطولة الدوري الممتاز ، ويأتي قرار إدارة القلعة الحمراء بسبب رغبتها في توفير كل سُبل الأستقرار والهدوء داخل الفريق من أجل الفوز على فاركو وحسم بطولة الدوري رسمياً ، كما أن الرؤية غير واضحة بشأن بعض اللاعبين الأجانب الذين يرغب الأهلي في رحيلهم نهاية الموسم الجاري سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وحسب تأكيدات مصادر في القلعة الحمراء ، فإن محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي سوف يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين الأجانب ووكلاءهم من أجل حسم مصيرهم حيث يمتلك الفريق عدد كبير من الأجانب يرغب النادي في رحيلهم بسبب إكتمال القائمة ، وهم التونسي علي معلول ومواطنه محمد الضاوي كريستو الذي يلعب مُعاراً حالياً لنادي الصفاقسي التونسي والمغربي رضا سليم الذي تم رفع أسمه من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة ومواطنه يحيى عطية الله الذي يشارك مع الفريق لكن لم يحصل على قناعة تامة من المسئولين فتم الإتفاق على عدم شراؤه نهائياً من ناديه سوتشي الروسي عقب إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري، وهناك أيضاً المالي آليو ديانج المُعار لنادي الخلود السعودي.

وأوضحت المصادر أن الإتجاه الأقرب هو رحيل كلاً من ، معلول ورضا سليم وكريستو وعطية الله وديانج مع نهاية الموسم الجاري ، فيما قد يتواجد بعضهم في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية الشهر المقبل بأمريكا على أن يرحل عقب البطولة العالمية ، و أوضحت المصادر أن محمد يوسف سيحسم هذا الأمر بعد الإنتهاء من بطولة الدوري وقبل سفر الفريق يوم 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية.