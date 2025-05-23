شكرا لقرائتكم خبر عن 134 مليون جنيه تُنقذ الزمالك من إيقاف جديد للقيد والان مع تفاصيل الخبر

أصبح نادى الزمالك مطالباً بسداد 2 مليون و690 ألف دولار، بما يعادل 134 مليون ونصف جنيه، مستحقات لاعبين ومدربين سابقين تجنباً لتعرضه لإيقاف قيد جديد من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،وذلك بعد أيام من نجاح مسئولي النادى في سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق والبرتغالى جايميى باتشيكو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء.

وتقدم البولندى كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق بشكوى رسمية في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها والمقدرة بـ 770 ألف دولار، وذلك بعد أيام من شكوى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق والتي تبلغ مستحقاته مع جهازه المعاون 120 ألف دولار.

كما يسعى مسئولي نادي الزمالك ولجنة التخطيط للتواصل مع السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الكروى السابق، من أجل التوصل لحل بشأن مستحقاته المالية المتأخرة والتي بسببها حصل اللاعب علي حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأصدر فيفا عقوبة علي الزمالك بتغريمه مليون و800 الف دولار لصالح إبراهيما نداي بسبب مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها، وقام الزمالك بالاستئناف على العقوبة لوقف القرار ويصبح امامهم مهلة يتفاوضون خلالها مع اللاعب لحل الأزمة بشكل ودي.