شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الأهلي فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك نظيره الأهلي في السابعة مساء اليوم الجمعة، في نهائي الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادى الأهلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجاري، ليتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز على وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.

وتأهل الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر، بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.