شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن التاريخ أمام وادى دجلة اليوم فى نهائي كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق وادى دجلة على استاد الترسانة، فى إطار المباراة النهائية لكأس مصر.

ويسعى فريق الأهلى للكرة النسائية بقيادة ديميترى لوبوف لتحقيق أول لقب فى تاريخه، حيث تم إنشاء فريق الكرة النسائية هذا العام بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بإلزام الأندية بإنشاء أندية للكرة النسائية للمشاركة فى البطولات التابعة له.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى فى بطولة دورى الكرة النسائية التى شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالى.

ويحلم الأهلى بتحقيق أول ألقابه فى الكرة النسائية فى أول مواسمه بتحقيق كأس مصر الذى وصل إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بحامل اللقب فريق مسار بركلات الترجيح فى دور نصف النهائى.

فى الجانب الآخر، يسعى فريق الكرة النسائية بنادى وادى دجلة إلى تعزيز ألقابه بتحقيق لقب كأس مصر على حساب الأهلى لمواصلة الابتعاد بالألقاب، حيث يمتلك 12 لقبا للدورى و5 ألقاب لكأس مصر.

وكان فريق مسار قد توج بلقب النسخة الماضية بمسماه السابق (توت عنخ أمون) بعد تفوقه على وادى دجلة (4 – 2) فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب الدفاع الجوى العام الماضى.

تدير مباراة نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلى ووادى دجلة الحكمة شاهندا المغربى ويعاونها كل من آمال حسن مساعد أول وسهام فؤاد مساعد ثانى ونورا سمير حكمًا رابعًا.