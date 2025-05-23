شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تعديل عقود كوكا وعبد الله بعد التألق مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

أستقرت إدارة الأهلي على تمديد وتعديل عقود بعض لاعبي الفريق الصاعدين وفي مقدمتهم ، أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وكريم الدبيس حيث سيقوم محمد يوسف المدير الرياضي بعقد جلسات مع هؤلاء اللاعبين عقب الإنتهاء من مباراة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري.

على جانب آخر، رفض مسئولو النادي الأهلي، الإستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة سواء كان قبل كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أمريكا الشهر المقبل أو بعد البطولة، وتمسكت إدارة النادي ببقاء عاشور الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق حالياً إن لم يكن أهمهم على الإطلاق .

وأكد مسئولو القلعة الحمراء إنهم يرغبون في بقاء إمام عاشور أطول فترة مُمكنة مع الفريق في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر خلال الفترة الماضية لدرجة جعلته شريك أساسي في الإنتصارات التي تحققت للفريق هذا الموسم ، ويرغب النادي في الحفاظ على الهيكل الأساسي للأهلي واستمرار نجومه المؤثرين وفي مقدمتهم إمام عاشور من أجل استمرار الإنتصارات واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات المحلية في الموسم المقبل.

وتأتي تأكيدات إدارة الأهلي رداً على تناثر أنباء قوية حول تلقي إمام عاشور عرضاً مُغرياً من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 مليون دولار للأهلي، و3 ملايين دولار سنوياً للاعب.