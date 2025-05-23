شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يرسم خطة الزمالك لعبور بتروجت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة بتروجت المقرر لها في الثامنة مساء غداً السبت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

واهتم الجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادى على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتحسين موقفه فى جدول الدورى ، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 41 نقطة، مقابل احتلال بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.