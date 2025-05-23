شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراة ودية اليوم استعداداً لمواجهة حسم الدوري أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم ، الجمعة، مباراة ودية استعداداً لمواجهة فاركو الهامة يوم الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز ، ويستعين عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، بالبدلاء والعائدين من الإصابة في ودية اليوم من أجل تجهيزهم والإطمئنان عليهم ، ويتطلع النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنياً وذهنياً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسمياً أو التعادل بشرط آلا يفوز بيراميد على سيراميكا بخمسة أهداف ، ويعمل المدير الفني على تجهيز الأهلي خلال ودية اليوم والتدريبات المقبل تمهيداً لخوض مباراة فاركو بكل قوة وجدية للتتويج ببطولة الدوري.

على جانب آخر، رفض مسئولو النادي الأهلي، الإستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة سواء كان قبل كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أمريكا الشهر المقبل أو بعد البطولة، وتمسكت إدارة النادي ببقاء عاشور الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق حالياً إن لم يكن أهمهم على الإطلاق .

وأكد مسئولو القلعة الحمراء إنهم يرغبون في بقاء إمام عاشور أطول فترة مُمكنة مع الفريق في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر خلال الفترة الماضية لدرجة جعلته شريك أساسي في الإنتصارات التي تحققت للفريق هذا الموسم ، ويرغب النادي في الحفاظ على الهيكل الأساسي للأهلي واستمرار نجومه المؤثرين وفي مقدمتهم إمام عاشور من أجل استمرار الإنتصارات واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات المحلية في الموسم المقبل.

وتأتي تأكيدات إدارة الأهلي رداً على تناثر أنباء قوية حول تلقي إمام عاشور عرضاً مُغرياً من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 مليون دولار للأهلي، و3 ملايين دولار سنوياً للاعب.