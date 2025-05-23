شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشتد الصراع على لقب بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية سابقا" بين الرباعى الإسماعيلى وسيراميكا وإنبى والبنك الأهلى، بعدما نجحوا فى التأهل إلى دور نصف نهائي البطولة بمجموع مباراتى ربع النهائي.

ويسعى الثلاثى الإسماعيلى والبنك الأهلى وإنبى فى تحقيق اللقب الأول لهم فى هذه المسابقة، فيما يأمل فريق سيراميكا فى الحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالى.

ويواجه فريق الإسماعيلى نظيره سيراميكا، حيث تأهل الإسماعيلى على حساب طلائع الجيش، فيما تأهل سيراميكا على حساب بتروجت، فيما يلتقى البنك الأهلى مع إنبى، حيث أطاح البنك الأهلى بفريق مودرن سبورت، بينما صعد إنبى على حساب حرس الحدود.

موعد مباريات نصف نهائي كأس عاصمة مصر

تقام مباراة الإسماعيلى أمام سيراميكا الذهاب يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 الشهر ذاته.

بينما يلتقى إنبى مع البنك الأهلى الذهاب يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 الشهر ذاته.

وتقام المباراة النهائية بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية يوم 12 يونيو.

جوائز كأس عاصمة مصر

يحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد المادى لها.