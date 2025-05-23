شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. سيدات الأهلي أمام بترو أتليتكو في نهائي الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي في الرابعة والنصف عصر اليوم ،الجمعة، في نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي وتختتم اليوم .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي النهائي بالفوز علي نظيره جمعية الساحل التونسي بنتيجة 22-20 في نصف النهائي، فيما تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي بعدما فاز على مواطنه أول أغسطس، بنتيجة 25 - 24، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، في نصف نهائي البطولة.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية ، وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.