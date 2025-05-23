شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يمثل منتخب مصر في قرعة كأس العرب بقطر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير في الساعات المقبلة، أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، لتمثيل منتخب مصر الأول لكرة القدم في مراسم قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2025، المقرر إجراؤها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل.

يأتي اختيار "الصقر" أحمد حسن لتمثيل منتخب مصر في هذا الحدث الهام تأكيدًا لمكانته الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية، ولخبرته الطويلة في المحافل الدولية، حيث يُعد أحد أبرز الوجوه الكروية التي مثلت الفراعنة على مدار عقود.

ويترقب الشارع الرياضي المصري بفارغ الصبر نتائج هذه القرعة، لمعرفة المنتخبات التي سيواجهها المنتخب الوطني في البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية الأسماء التالية، حلمي طولان: مديرًا فنيًا، أحمد حسن: مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي: مدربًا عامًا، محمد نور مدربا عامًا، عصام الحضري: مدربًا لحراس المرمى وسينضم مدرب آخر للجهاز.

وتُقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 9 منهم تأهلوا مباشرة وفق تصنيف "فيفا"، من بينهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما ستتأهل 7 منتخبات عبر التصفيات في نوفمبر المقبل.